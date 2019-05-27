В Совфеде прокомментировали предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии

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Член Совета Федерации от администрации Смоленской области Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.
В Совфеде прокомментировали предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии
  • РИА Новости

«Это общемировая практика. Военная комиссия принимает такое решение, во всём мире она несёт ответственность за состояние здоровья человека, который идёт на службу в армию», — заявил сенатор.

Он добавил, что полностью поддерживает такую инициативу.

Со своей стороны, кандидат военных наук, военный эксперт Борис Усвяцов отметил, что Минобороны приняло исключительно правильное решение.

«Это сделано для наших призывников и боеготовности наших военнослужащих», — сказал он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Ранее в Госдуме оценили предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии.

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