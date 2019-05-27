В Госдуме оценили предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии
- РИА Новости
«Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам», — заявил он.
По его словам, изменились возможности российской медицины, что позволяет потенциальным призывникам реализовать своё право на службу в ВС.
В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с Nation News отметил, что «есть смысл наводить порядок».
«Там идёт речь о том, что бывают липовые справки, и это нововведение, по идее, должно привести к тому, чтобы их не было», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.