В Госдуме оценили предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с НСН прокомментировал предложение Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.
В Госдуме оценили предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии
  • РИА Новости

«Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам», — заявил он.

По его словам, изменились возможности российской медицины, что позволяет потенциальным призывникам реализовать своё право на службу в ВС.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с Nation News отметил, что «есть смысл наводить порядок».

«Там идёт речь о том, что бывают липовые справки, и это нововведение, по идее, должно привести к тому, чтобы их не было», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.

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