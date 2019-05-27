«Известия»: в России могут ужесточить правила прохождения медкомиссии

В Минобороны России предлагают внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии. Об этом сообщает газета «Известия».

В случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.

По данным издания, в соответствии с предложениями оборонного ведомства врачи смогут дважды – во время весенней и осенней призывной кампаний – перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников, ставить под сомнение заключения гражданских медиков.

Как отмечается, новые поправки (в случае принятия) помогут бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождают призывников от прохождения военной службы.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдёт в прошлое. Глава государства отметил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия становится всё более востребованной.