Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

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Призыв в армию рано или поздно уйдёт в прошлое, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия становится всё более востребованной.
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, некоторые государства не переходят на полностью профессиональных военнослужащих, поскольку всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

Однако, подчеркнул он, тенденция такая есть и Россия будет дальше двигаться по ней.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно плану Генштаба, российскую армию пополнят 135 тыс. новобранцев.

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