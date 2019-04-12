Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
- РИА Новости
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«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — цитирует Путина РИА Новости.
По его словам, некоторые государства не переходят на полностью профессиональных военнослужащих, поскольку всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.
Однако, подчеркнул он, тенденция такая есть и Россия будет дальше двигаться по ней.
Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно плану Генштаба, российскую армию пополнят 135 тыс. новобранцев.