Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих...призыву на военную службу, в количестве 135 ООО человек», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Увольнению подлежат военнослужащие, чей срок службы истёк.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Генштаб объявил план весеннего призыва 2019 года.

Весенний призыв в 2018 году пополнил российскую армию 128 тыс. новобранцев. Осенью были призваны 132,5 тыс. человек.