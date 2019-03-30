Путин подписал указ о весеннем призыве

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.
Путин подписал указ о весеннем призыве
  • РИА Новости

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих...призыву на военную службу, в количестве 135 ООО человек», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Увольнению подлежат военнослужащие, чей срок службы истёк.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Генштаб объявил план весеннего призыва 2019 года.

Весенний призыв в 2018 году пополнил российскую армию 128 тыс. новобранцев. Осенью были призваны 132,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить