Путин подписал указ о весеннем призыве
- РИА Новости
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих...призыву на военную службу, в количестве 135 ООО человек», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Увольнению подлежат военнослужащие, чей срок службы истёк.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Генштаб объявил план весеннего призыва 2019 года.
Весенний призыв в 2018 году пополнил российскую армию 128 тыс. новобранцев. Осенью были призваны 132,5 тыс. человек.