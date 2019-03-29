Генштаб объявил план весеннего призыва
- РИА Новости
Он напомнил, что весенний призыв начинается с 1 апреля.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Он отметил, что призыв будет проводиться во всех субъектах, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Весенний призыв в 2018 году пополнил российскую армию 128 тыс. новобранцев. Осенью были призваны 132,5 тыс. человек.