В России разработали законопроект об ответственности за перепродажу данных из ЕГРН

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Минэкономразвития при участии Росреестра подготовило законопроект, предусматривающий административную ответственность за перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В России разработали законопроект об ответственности за перепродажу данных из ЕГРН
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Документ проходит межведомственное согласование. Он направлен на пресечение деятельности так называемых сайтов-двойников. На данный момент в интернете можно найти большое количество ресурсов, идентичных официальной странице Росреестра (rosreestr.ru).

Как отмечается, проект не нарушит принцип открытости госреестра: любое заинтересованное лицо сможет получать информацию из ЕГРН.

Ранее в Федеральной кадастровой палате рассказали о доле границ между регионами, внесённых в ЕГРН.

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