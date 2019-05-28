В России разработали законопроект об ответственности за перепродажу данных из ЕГРН
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Документ проходит межведомственное согласование. Он направлен на пресечение деятельности так называемых сайтов-двойников. На данный момент в интернете можно найти большое количество ресурсов, идентичных официальной странице Росреестра (rosreestr.ru).
Как отмечается, проект не нарушит принцип открытости госреестра: любое заинтересованное лицо сможет получать информацию из ЕГРН.
Ранее в Федеральной кадастровой палате рассказали о доле границ между регионами, внесённых в ЕГРН.