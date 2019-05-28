В России разработали законопроект об ответственности за перепродажу данных из ЕГРН

Минэкономразвития при участии Росреестра подготовило законопроект, предусматривающий административную ответственность за перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Документ проходит межведомственное согласование. Он направлен на пресечение деятельности так называемых сайтов-двойников. На данный момент в интернете можно найти большое количество ресурсов, идентичных официальной странице Росреестра (rosreestr.ru).

Как отмечается, проект не нарушит принцип открытости госреестра: любое заинтересованное лицо сможет получать информацию из ЕГРН.

Ранее в Федеральной кадастровой палате рассказали о доле границ между регионами, внесённых в ЕГРН.