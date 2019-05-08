В Федеральной кадастровой палате рассказали о доле границ между регионами, внесённых в ЕГРН

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали о доле границ между регионами, внесённых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщают «Известия».

К концу I квартала 2019 года по всем правилам зарегистрировано 112 из 378 границ между субъектами.

Полностью внесены границы на территории Москвы, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Амурской, Астраханской, Владимирской областей, Пермского края.

Первое место по доле границ занимает Уральский федеральный округ (19 из 29 границ), передаёт «Российская газета».

На второй строчке — Дальневосточный федеральный округ (18 из 35), на третьей — Южный федеральный округ (девять из 24).

Меньше всего регионов с границами, оформленными по всем правилам, наблюдается в Приволжском федеральном округе (16 из 79) и Северо-Кавказском федеральном округе (пять из 27).

«К 2021 году власти регионов должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населённых пунктов», — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова.

По её словам, наличие в реестре информации о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулированию инвестпроцессов и экономики регионов.