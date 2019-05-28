Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки условного противника

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Малые противолодочные корабли Черноморского флота «Касимов» и «Ейск» провели учения по поиску подлодки условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки условного противника
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Занятия состоялись на одном из морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Роль субмарины «противника» исполнила подводная лодка «Ростов-на-Дону».

Экипажи МПК совместно с морской авиацией отработали поиск и слежение за подлодкой, передаёт kp.ru.

Также были проведены тренировки с использованием торпедного оружия и бомбометания.

Ранее корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море.

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