Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки условного противника

Малые противолодочные корабли Черноморского флота «Касимов» и «Ейск» провели учения по поиску подлодки условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Занятия состоялись на одном из морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Роль субмарины «противника» исполнила подводная лодка «Ростов-на-Дону».

Экипажи МПК совместно с морской авиацией отработали поиск и слежение за подлодкой, передаёт kp.ru.

Также были проведены тренировки с использованием торпедного оружия и бомбометания.

Ранее корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море.