Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки условного противника
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Занятия состоялись на одном из морских полигонов в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Роль субмарины «противника» исполнила подводная лодка «Ростов-на-Дону».
Экипажи МПК совместно с морской авиацией отработали поиск и слежение за подлодкой, передаёт kp.ru.
Также были проведены тренировки с использованием торпедного оружия и бомбометания.
Ранее корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море.