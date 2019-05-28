Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который обвиняется в нападении на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, подал заявление в полицию.
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Просьба возбудить уголовное дело по статье УК России «Публичное оскорбление представителя власти», — цитирует телеканал «360» Зайцева.

Ранее заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении Зайцева на Литомина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста.

По версии следствия, 22 мая съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» для подготовки репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с Зайцевым.

Во время встречи чиновник толкнул журналиста и повалил на пол, причинив физическую боль. 

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