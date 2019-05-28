Названа вероятная причина ДТП с туристами из КНР в Приморье

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В администрации Приморского края сообщили, что, по предварительной информации, ДТП с автобусом с китайскими туристами в районе Уссурийска произошло в связи с плохим самочувствием водителя.
Названа вероятная причина ДТП с туристами из КНР в Приморье
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Водитель — русский, жив. Погибли двое туристов — граждане Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо», — приводит слова представителя администрации РИА Новости

В автобусе находились 45 человек.

Как заявил глава региона Олег Кожемяко, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Некоторые пассажиры размещены в гостиницах.

«Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Приморье два человека погибли и 19 пострадали.

Также портал «Юга.ру» передавал, что на Кубани проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.

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