Названа вероятная причина ДТП с туристами из КНР в Приморье

В администрации Приморского края сообщили, что, по предварительной информации, ДТП с автобусом с китайскими туристами в районе Уссурийска произошло в связи с плохим самочувствием водителя.

«Водитель — русский, жив. Погибли двое туристов — граждане Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо», — приводит слова представителя администрации РИА Новости.

В автобусе находились 45 человек.

Как заявил глава региона Олег Кожемяко, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Некоторые пассажиры размещены в гостиницах.

«Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Приморье два человека погибли и 19 пострадали.

Также портал «Юга.ру» передавал, что на Кубани проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.