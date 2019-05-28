Названа вероятная причина ДТП с туристами из КНР в Приморье
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- РИА Новости
«Водитель — русский, жив. Погибли двое туристов — граждане Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо», — приводит слова представителя администрации РИА Новости.
В автобусе находились 45 человек.
Как заявил глава региона Олег Кожемяко, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Некоторые пассажиры размещены в гостиницах.
«Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Приморье два человека погибли и 19 пострадали.
Также портал «Юга.ру» передавал, что на Кубани проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.