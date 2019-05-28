Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ХМАО

Пассажиры микроавтобуса, столкнувшегося с грузовым автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе, находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Трое — в состоянии средней степени тяжести, четверо — лёгкие. У всех благоприятный прогноз», — заявили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в ХМАО.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле посёлка Талинка в ХМАО один человек погиб и семеро пострадали.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.