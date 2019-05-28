Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ХМАО
- © РИА Новости
«Трое — в состоянии средней степени тяжести, четверо — лёгкие. У всех благоприятный прогноз», — заявили в ведомстве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в ХМАО.
В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле посёлка Талинка в ХМАО один человек погиб и семеро пострадали.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.