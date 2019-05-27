СК возбудил дело по факту ДТП с микроавтобусом в ХМАО
- РИА Новости
Как подчеркнули в ведомстве, в ДТП также фигурировал грузовик.
«По предварительным данным, в результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, ещё семь человек госпитализированы», — сообщили следователи.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.