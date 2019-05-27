СК возбудил дело по факту ДТП с микроавтобусом в ХМАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с микроавтобусом, который перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как подчеркнули в ведомстве, в ДТП также фигурировал грузовик.

«По предварительным данным, в результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, ещё семь человек госпитализированы», — сообщили следователи.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.