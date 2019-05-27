Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО
- РИА Новости
«По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco, направлявшийся из Ханты-Мансийска в Югорск, не доезжая 1 км до посёлка Талинка, опрокинулся... В микроавтобусе находились восемь человек, один погиб, ещё шестеро пострадали. Из шести пострадавших один тяжёлый», — рассказали агентству.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины аварии выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.