Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО

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Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО
  • РИА Новости

«По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco, направлявшийся из Ханты-Мансийска в Югорск, не доезжая 1 км до посёлка Талинка, опрокинулся... В микроавтобусе находились восемь человек, один погиб, ещё шестеро пострадали. Из шести пострадавших один тяжёлый», — рассказали агентству.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины аварии выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.

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