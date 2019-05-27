Эксперт прокомментировал идею возобновить практику сдачи бутылок в магазин

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Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал идею возобновить практику сдачи бутылок в магазин.
Эксперт прокомментировал идею возобновить практику сдачи бутылок в магазин
  • РИА Новости

«Всё зависит от типа отходов, которые планируют собирать таким централизованным способом», — сказал он.

По мнению эксперта, нужно идти по пути Германии, где есть так называемые «зелёные точки», и ответственность за сбор сырья несёт организация, как правило, некоммерческая.

«Это может быть АНО, которая собирает плату за бутылки себе, а затем на эти деньги организует централизованный сбор», — уточнил Неверов.

Он добавил, что это называется дуальная система.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности полимерную и стеклянную.

Телеканал «360» передавал, что делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора.

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