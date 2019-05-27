В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
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Об этом информируют «Известия» со ссылкой на правительственный план реализации предложений, высказанных во время отчёта кабмина в Госдуме.
Отмечается, что правительству было рекомендовано представить предложения для рассмотрения в Госдуму до 15 июня.
Как уточняется, ввести обязательный приём тары предложили в «Справедливой России».
В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровском крае с начала года ввели поштучный учёт алкоголя. Теперь предприниматели должны вносить информацию не о товарной партии, а о каждой бутылке.