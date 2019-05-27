В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности полимерную и стеклянную.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на правительственный план реализации предложений, высказанных во время отчёта кабмина в Госдуме.

Отмечается, что правительству было рекомендовано представить предложения для рассмотрения в Госдуму до 15 июня.

Как уточняется, ввести обязательный приём тары предложили в «Справедливой России».

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровском крае с начала года ввели поштучный учёт алкоголя. Теперь предприниматели должны вносить информацию не о товарной партии, а о каждой бутылке.