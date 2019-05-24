В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения

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Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».
В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Наибольший интерес у нас вызвала дуальная система сбора и переработки мусора, когда все отходы делятся на две части. Первая часть мусора идёт в общем потоке, и за его утилизацию платит население», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Вторая система, по его словам, — это мусор, который можно разделить на фракции, за его утилизацию платит производитель соответствующих видов отходов.

Как пояснил Буцаев, эти затраты исключены из платы населения.

По словам гендиректора РЭО, опыт Германии показывает, что введение дуальной системы не приводит к росту цен для конечного потребителя, поскольку стоимость упаковки в цене товара составляет около 1%.

Ранее в РЭО рассказали о собираемости платежей за вывоз мусора.

«Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.

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