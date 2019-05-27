Эксперт прокомментировал предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии

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Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал предложение Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.
Эксперт прокомментировал предложение Минобороны ужесточить правила прохождения медкомиссии
  • РИА Новости

По мнению Перенджиева, в сфере призыва на военную службу нужен парламентский контроль.

«Считаю, что региональный парламент, муниципальные депутаты, общественники также должны проявлять активность, когда призыв проходит ещё на уровне городских или районных военкоматов. Региональным общественным палатам и общественным палатам муниципальных образований тоже следует контролировать то, как проводится комиссия», — сказал эксперт.

Как считает Перенджиев, контроль нужен для защиты прав призывников, недопущения неточных диагнозов, а также как противодействие коррупции.

Ранее кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Минобороны приняло правильное решение.

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