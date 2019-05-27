«Росконтроль» рассказал об исследовании томатного сока

Специалисты «Росконтроля» отчитались об исследовании томатного сока, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего изучено семь образцов. Эксперты проверили продукцию брендов Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal.

Лидером признан сок «Каждый день». Единственная претензия к нему — недостоверная маркировка в части указания содержания углеводов и калорийности.

Аналогичный недочёт обнаружен у образца Noyan. Также в его составе (как и в соке «Удачный») выявлено небольшое количество плесени.

В продукции брендов «Добрый» и «Дары Кубани», как утверждает исследование, содержится противогрибковый препарат.

Нитраты в низкой концентрации найдены во всех образцах.

Как считают эксперты, соком можно назвать продукцию пяти брендов. Требованиям стандарта не отвечают «4 сезона» и «Добрый».

В упаковках образцов «4 сезона», «Удачный», «Добрый» и Santal присутствует крахмал.

Ранее Nation News сообщал, что «Росконтроль» проверил качество молочных конфет «Коровка».