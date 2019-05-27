Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси

Председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом МТТП Богдан Коношенко в беседе с RT оценил закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок.

Как сообщает РИА Новости, в него внесено несколько поправок: каждое такси будет оснащено ГЛОНАСС, будет введён режим труда и отдыха водителей, будет запрещено работать в такси лицам без российского гражданства.

«Что касается гражданства, тут мы согласиться не можем. Дело в том, что если гражданин находится на территории России на законных основаниях и у него есть разрешение на работу, то запрещать ему по национальному признаку работать в отрасли такси неправильно. Другой вопрос в том, что необходимо поставить ему условие, чтобы он получил права российского образца. С этим мы абсолютно согласны, это нужно делать», — сказал Коношенко.

Эксперт также в целом положительно оценил цель установки ГЛОНАСС, однако, по его словам, некоторые вопросы она вызывает.

«С точки зрения позиционирования, где автомобиль находится, для работы в такси, у всех есть какие-то устройства, гаджеты, которые позволяют определить маршрут, кому распределять заказ и так далее. Не очень понятно, зачем это нужно, как-то без этого всю жизнь работали и справлялись. Все остальные вопросы никаких отрицательных эмоций у нас не вызывают, и мы считаем, что это правильно», — отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о такси вступит в силу в 2019 году.