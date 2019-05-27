Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

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Генпрокуратура России подготовила иск к осуждённому за коррупцию бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву и его восьми соответчикам на 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей
  • РИА Новости

«Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей.

«По её (проверки. — RT) результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путём. Иск предъявляется к Пушкарёву и ещё восьми соответчикам», — добавили в ведомстве.

В апреле сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил Пушкарёва к 15 годам колонии.

Пушкарёв был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, за взятки в размере 75 млн рублей он помогал компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

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