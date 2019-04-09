Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 15 годам колонии

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Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии, передаёт ТАСС.
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 15 годам колонии
  • РИА Новости

«Признать Игоря Пушкарёва виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей», — сообщил судья.

Ранее Тверской суд Москвы признал Пушкарёва виновным в коррупционных преступлениях.

Пушкарёв был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, за взятки в размере 75 млн рублей он помогал компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

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