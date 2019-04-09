Суд признал экс-мэра Владивостока виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва виновным в коррупционных преступлениях, передаёт РИА Новости.

«Суд установил: Пушкарёв совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере», — цитирует агентство судью.

Как отмечается, оглашение продолжается. В каких именно преступлениях виновен экс-чиновник, будет известно позднее. Тогда же объявят и меру наказания.

Пушкарёв был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, за взятки в размере 75 млн рублей он помогал компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.