Директор школы во Владивостоке призвала закрыть тему флешмоба

Директор школы во Владивостоке Галина Пугина призвала закрыть тему флешмоба, на котором старшеклассники были одеты в откровенные костюмы. По её словам, необходимо, чтобы учащиеся спокойно могли готовиться к экзаменам.

«Мне кажется, уж пора заканчивать обсуждать это и дать всем людям спокойно работать. У меня заместитель директора по воспитательной работе написала заявление (об увольнении. — RT)», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Пугина добавила, что пока ещё не приняла окончательное решение о своём увольнении.

«Пока я в нервном состоянии, в голове ещё всё не уложилось. Пока у меня лежит заявление в управлении, до 7 (июня) есть ещё время», — добавила она.

По слова директора школы, сами участники ролика попросили прощения.

«Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения», — сказала Пугина.

Ранее сообщалось, что полиция привлекла к административной ответственности двух 11-классников, которые участвовали в костюмированном флешмобе.

24 мая во Владивостоке ученики одной из школ устроили вечеринку. Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях. На нём видно, как ученики танцуют в откровенных костюмах, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.