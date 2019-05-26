В Новосибирской области после пожара в частном доме найдены тела троих детей

После пожара в частном доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области найдены тела троих малолетних детей.

«26 мая около 20:00 по местному времени (16:00 мск) в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Венгеровского района Новосибирской области, произошёл пожар. После тушения возгорания обнаружены тела троих детей в возрасте восьми месяцев, двух и трёх лет», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Скворцово Красноярского края, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.