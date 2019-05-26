СК возбудил дело из-за гибели четырёх человек при пожаре в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.
«Следователями возбуждено уголовное дело, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сообщили в СК.
По версии следствия, 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, не потушив сигарету, в результате чего в квартире произошёл пожар.
В ведомстве добавили, что в квартире находилась мать детей, ей удалось спастись.
Ранее в МЧС сообщили о гибели троих детей и одного взрослого при пожаре в деревне Скворцово.
Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.