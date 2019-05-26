СК возбудил дело из-за гибели четырёх человек при пожаре в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Скворцово Красноярского края, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.

«Следователями возбуждено уголовное дело, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сообщили в СК.

По версии следствия, 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, не потушив сигарету, в результате чего в квартире произошёл пожар.

В ведомстве добавили, что в квартире находилась мать детей, ей удалось спастись.

Ранее в МЧС сообщили о гибели троих детей и одного взрослого при пожаре в деревне Скворцово.

Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.