СК возбудил дело из-за гибели четырёх человек при пожаре в Красноярском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Скворцово Красноярского края, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей. 
СК возбудил дело из-за гибели четырёх человек при пожаре в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета России. 

«Следователями возбуждено уголовное дело, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сообщили в СК. 

По версии следствия, 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, не потушив сигарету, в результате чего в квартире произошёл пожар. 

В ведомстве добавили, что в квартире находилась мать детей, ей удалось спастись.

Ранее в МЧС сообщили о гибели троих детей и одного взрослого при пожаре в деревне Скворцово.

Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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