В Петрозаводске ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Карелии.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 1 кв. м, оно было оперативно ликвидировано.

«Но было сильное задымление на двух этажах. К настоящему времени проветривание помещений завершено, люди вернулись в свои комнаты», — заявили в МЧС.

Ранее из дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске в связи с пожаром эвакуировали 34 человека.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.