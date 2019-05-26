В Петрозаводске ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Карелии.
В Петрозаводске ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов
  • РИА Новости

Отмечается, что площадь возгорания составила около 1 кв. м, оно было оперативно ликвидировано.

«Но было сильное задымление на двух этажах. К настоящему времени проветривание помещений завершено, люди вернулись в свои комнаты», — заявили в МЧС.

Ранее из дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске в связи с пожаром эвакуировали 34 человека.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить