В Петрозаводске ликвидировали пожар в доме-интернате для ветеранов
- РИА Новости
Отмечается, что площадь возгорания составила около 1 кв. м, оно было оперативно ликвидировано.
«Но было сильное задымление на двух этажах. К настоящему времени проветривание помещений завершено, люди вернулись в свои комнаты», — заявили в МЧС.
Ранее из дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске в связи с пожаром эвакуировали 34 человека.
Также URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.