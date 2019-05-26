В Карелии из дома-интерната для ветеранов эвакуировали более 30 человек

В Петрозаводске из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в связи с пожаром были эвакуированы 34 человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ЧП в здании находились 179 ветеранов, а также восемь сотрудников учреждения. Эвакуированных разместили в актовом зале здания. Причины пожара выясняются.

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