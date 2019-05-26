В Карелии из дома-интерната для ветеранов эвакуировали более 30 человек
- РИА Новости
«Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент ЧП в здании находились 179 ветеранов, а также восемь сотрудников учреждения. Эвакуированных разместили в актовом зале здания. Причины пожара выясняются.
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