В Удмуртии пять человек погибли при пожаре в частном доме

Следственный комитет России по Удмуртии возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в селе Пудем, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, в ночь с 22 на 23 мая в одном из частных домов села Пудем произошёл пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела пяти человек с признаками воздействия пламени», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время удалось установить личности 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трёх погибших устанавливаются.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.

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