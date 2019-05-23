В Удмуртии пять человек погибли при пожаре в частном доме
- РИА Новости
«По данным следствия, в ночь с 22 на 23 мая в одном из частных домов села Пудем произошёл пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела пяти человек с признаками воздействия пламени», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время удалось установить личности 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трёх погибших устанавливаются.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.