Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом
Об этом сообщает ТАСС.
«Самолёт до Таджикистана вылетел в 04:30 (02:30 мск. — RT)», — заявили в справочной аэропорта Сургута.
Отмечается, что всем пассажирам предоставили питание и гостиницу.
Ранее Следственный комитет начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте.
URA.RU со ссылкой на экстренные службы отмечало, что срабатывание датчика стабилизации стало основной причиной вынужденной посадки самолёта, но неизвестно, «была ли это ложная сработка».