Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом

Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.

Об этом сообщает ТАСС.

«Самолёт до Таджикистана вылетел в 04:30 (02:30 мск. — RT)», — заявили в справочной аэропорта Сургута.

Отмечается, что всем пассажирам предоставили питание и гостиницу.

Ранее Следственный комитет начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте.

URA.RU со ссылкой на экстренные службы отмечало, что срабатывание датчика стабилизации стало основной причиной вынужденной посадки самолёта, но неизвестно, «была ли это ложная сработка».