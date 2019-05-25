СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами в Москве

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Следователи проверят сообщения СМИ об избиении санитарами одной из психиатрических больниц Москвы 15-летнего школьника.
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами в Москве
  • РИА Новости

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что прибывшие по вызову в одну из столичных школ на севере Москвы санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника и пытались насильно увезти его в медицинское учреждение», — говорится в сообщении управления СК по Москве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, указанные в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.

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