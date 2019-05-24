В Крыму поддержали штрафы за нарушение требований при использовании пляжей

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Госсовет внёс изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым, связанные с ответственностью за нарушение требований при открытии и использовании пляжей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
В Крыму поддержали штрафы за нарушение требований при использовании пляжей
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Как отметил спикер Владимир Константинов, действующая редакция устанавливает административную ответственность, тогда как проект предлагает детализировать виды данных правонарушений и установить размеры штрафов за них.

«Например, предлагается ввести административную ответственность за открытие и использование пляжа без соответствующего паспорта, что повлечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», — рассказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи направят почти миллиард рублей на укрепление пляжей.

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