В Крыму поддержали штрафы за нарушение требований при использовании пляжей

Госсовет внёс изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым, связанные с ответственностью за нарушение требований при открытии и использовании пляжей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Как отметил спикер Владимир Константинов, действующая редакция устанавливает административную ответственность, тогда как проект предлагает детализировать виды данных правонарушений и установить размеры штрафов за них.

«Например, предлагается ввести административную ответственность за открытие и использование пляжа без соответствующего паспорта, что повлечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», — рассказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи направят почти миллиард рублей на укрепление пляжей.