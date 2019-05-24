Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заработал за прошлый год 29,5 млн рублей.

Соответствующие данные содержатся в его декларации, которая была опубликована на сайте госкорпорации.

«29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы», — указывается в документе.

Уточняется, что данные представлены за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, при этом Рогозин возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года, а до этого занимал должность вице-премьера России.

Согласно декларации, ему принадлежат земельный участок площадью 2373 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м и другое имущество.

Супруга Рогозина заработала за прошлый год 3,336 млн рублей.

В апреле глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.