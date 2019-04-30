Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

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Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей.

В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.

Вместе с этим агентство указывает, что заработок супруги руководителя ФСО в 2018 году составил 89,2 млн рублей против 55 млн рублей в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Григорий Аникеев, представляющий в Государственной думе Владимирскую область, стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года.

12 апреля стали известны доходы президента России Владимира Путина, а также министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в 2018 году.

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