Стали известны доходы Лаврова и Шойгу в 2018 году

Стали известны доходы министра иностранных дел и министра обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в 2018 году.

Как свидетельствует декларация о доходах и имуществе членов российского правительства, Лавров по итогам прошедшего года задекларировал доход в 7 млн 340 тыс. 393 рубля 48 копеек, передаёт РИА Новости.

Его супруга за то же время заработала 1,7 млн рублей. Ей принадлежит автомобиль Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.

В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тыс. квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров.

Министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.

Как отмечает агентство, Шойгу в 2018 году заработал более 11,5 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка площадью 2 тыс. 897 квадратных метров и 17 тыс. 193 квадратных метра, жилой дом площадью 1 тыс. 240,4 квадратных метра, квартира площадью 56,8 квадратных метра, а также гараж площадью 133,7 квадратных метра и мастерская на 153,4 квадратных метра.

Доход его супруги составил в 2018 году 10,9 млн рублей. У неё в безвозмездном пользовании находится всё имущество мужа — земельные участки, дом, гараж и мастерская.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей.