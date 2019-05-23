Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.

В их число вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин.

Также наград были удостоены певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актёр Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награждённых есть лётчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

В конце марта Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

RT вёл прямую трансляцию.