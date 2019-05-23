Путин вручил в Кремле государственные награды

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Путин вручил в Кремле государственные награды
  • РИА Новости

В их число вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин.

Также наград были удостоены певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актёр Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награждённых есть лётчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

В конце марта Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить