Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Матвиенко Валентину Ивановну», — говорится в тексте документа.

В феврале Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — главная государственная награда России.

Подробнее — в материале RT.