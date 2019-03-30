Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Матвиенко Валентину Ивановну», — говорится в тексте документа.

В феврале Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — главная государственная награда России.

Подробнее — в материале RT.

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