Россияне получат доступ к медицинским документам через сайт госуслуг при переезде в другой регион

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Россияне получат доступ к своим медицинским документам через личный кабинет на сайте госуслуг в случае переезда в другой регион. Об этом «Российской газете» заявила замминистра здравоохранения Елена Бойко.
Россияне получат доступ к медицинским документам через сайт госуслуг при переезде в другой регион
  • РИА Новости

«Необходимо, чтобы медорганизации были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передавали ссылки об их наличии) в федеральную систему», — отметила она.

По её словам, доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам необходимо обеспечить до конца 2024 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 680 тыс. жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию с начала 2019 года.

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