Россияне получат доступ к медицинским документам через сайт госуслуг при переезде в другой регион
- РИА Новости
«Необходимо, чтобы медорганизации были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передавали ссылки об их наличии) в федеральную систему», — отметила она.
По её словам, доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам необходимо обеспечить до конца 2024 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 680 тыс. жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию с начала 2019 года.