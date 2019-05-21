Госдума приняла закон о создании цифровых участков на выборах

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает создание в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ожидается, что новые участки заработают в столице к единому дню голосования — 8 сентября.

Закон предусматривает проведение электронного дистанционного голосования на выборах в Московскую городскую думу, а также внедрение ручного пересчёта голосов после подсчёта итогов техническими средствами.

Кроме того, россиянам, не зарегистрированным по месту пребывания, предоставят возможность проголосовать в том регионе, где они будут находиться во время выборов.

Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в сервисе «Мобильный избиратель» за три месяца до дня выборов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется организовать 30 цифровых участков для жителей 16 регионов страны.