Госдума приняла закон о создании цифровых участков на выборах

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает создание в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России.
Госдума приняла закон о создании цифровых участков на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ожидается, что новые участки заработают в столице к единому дню голосования — 8 сентября.

Закон предусматривает проведение электронного дистанционного голосования на выборах в Московскую городскую думу, а также внедрение ручного пересчёта голосов после подсчёта итогов техническими средствами.

Кроме того, россиянам, не зарегистрированным по месту пребывания, предоставят возможность проголосовать в том регионе, где они будут находиться во время выборов.

Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в сервисе «Мобильный избиратель» за три месяца до дня выборов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется организовать 30 цифровых участков для жителей 16 регионов страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить