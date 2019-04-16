Госдума одобрила законопроект о цифровых участках на выборах

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает создание в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России.
Госдума одобрила законопроект о цифровых участках на выборах
  • ©duma.gov.ru

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«При проведении дополнительных выборов депутатов Государственной думы, а также ряда региональных выборов избиратели, находящиеся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа... смогут реализовать его (избирательное право. — RT) путём голосования на цифровых участках», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что экстерриториальные цифровые участки будут созданы в столице к единому дню голосования 8 сентября.

При этом список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в Москве, будет определён Центризбиркомом России.

Отмечается, что цифровой участок должен быть оснащён техническими средствами, включая комплексы для электронного голосования. Для голосования на таком участке гражданам нужно будет заранее зарегистрироваться в сервисе «Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг. 

Ожидается, что в Москве будет работать 30 подобных участков для жителей 16 регионов страны. 

Ранее в ЦИК России рассказали о планируемом эксперименте на 30 цифровых участках в единый день голосования 8 сентября.

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