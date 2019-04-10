В ЦИК России рассказали об организации цифровых участков на выборах

В единый день голосования 8 сентября будет проведён эксперимент, который позволит гражданам проголосовать на 30 цифровых участках. Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК России, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, 10 апреля на заседании Центризбиркома был рассмотрен проект порядка организации голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах 8 сентября.

Чтобы войти в список избирателей на таком участке, нужно не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября подать соответствующее заявление.

«Схема аналогична технологии «Мобильный избиратель» с той лишь разницей, что подать заявление для голосования на цифровом участке можно только через портал госуслуг», — говорится в сообщении.

Избиратель будет включён в список избирателей на цифровом участке в Москве и исключён из списка по месту жительства.

«В день голосования гражданин приходит на выбранный им цифровой участок, предъявляет паспорт, и ему вместо бюллетеня выдают магнитный носитель со штрихкодом. Он вставляет штрихкод в комплекс для электронного голосования. После этого, как в электронном киоске, на экране появляется соответствующий бюллетень. Избиратель делает выбор — голосует. Его голос учтён», — рассказали в ЦИК.

Отмечается, что данные с комплексов для электронного голосования переносятся на защищённый электронный носитель — флеш-накопитель, после чего через ГАС «Выборы» они направляются в соответствующую избирательную комиссию для приобщения к итоговому протоколу.

Подчёркивается, что экспериментальной площадкой для реализации этого проекта должна стать Москва.

К 2021 году планируется создать 5 тыс. цифровых участков по всей России, и если эксперимент приживется, то у избирателей появится возможность голосовать на выборах в своём регионе из любой точки России.