Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии в подмосковной Лобне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что на Рогачёвском шоссе в Лобне легковой автомобиль столкнулся с автобусом и грузовиком.

«В результате ДТП в легковом автомобиле один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», — указали в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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