Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Отмечается, что на Рогачёвском шоссе в Лобне легковой автомобиль столкнулся с автобусом и грузовиком.
«В результате ДТП в легковом автомобиле один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», — указали в ведомстве.
В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.
В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.