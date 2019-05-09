Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии в подмосковной Лобне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что на Рогачёвском шоссе в Лобне легковой автомобиль столкнулся с автобусом и грузовиком.

«В результате ДТП в легковом автомобиле один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», — указали в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.