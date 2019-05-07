В ДТП в Башкирии погиб один человек и пострадали пять
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Авария произошла на 30-м километре трассы Аксёново — Аксаково — Белебей. Столкнулись Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2105.
За рулём иномарки находился 33-летний пермяк, отечественной машиной управлял 69-летний житель Октябрьского.
Погибла 67-летняя пассажирка ВАЗ-2105. Водитель этого автомобиля в реанимации. Водитель Chevrolet, его жена, 14-летний сын и четырёхлетняя дочь госпитализированы.
Проводится расследование.
В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.