В ДТП в Башкирии погиб один человек и пострадали пять

В ДТП в Башкирии погиб один человек, пострадали ещё пять. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на блог главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

©Динар Загитович Гильмутдинов

Facebook

Авария произошла на 30-м километре трассы Аксёново — Аксаково — Белебей. Столкнулись Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2105. За рулём иномарки находился 33-летний пермяк, отечественной машиной управлял 69-летний житель Октябрьского. Погибла 67-летняя пассажирка ВАЗ-2105. Водитель этого автомобиля в реанимации. Водитель Chevrolet, его жена, 14-летний сын и четырёхлетняя дочь госпитализированы. Проводится расследование. В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.