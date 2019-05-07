В ДТП в Башкирии погиб один человек и пострадали пять

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В ДТП в Башкирии погиб один человек, пострадали ещё пять. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на блог главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.
В ДТП в Башкирии погиб один человек и пострадали пять
  • ©Динар Загитович Гильмутдинов
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Авария произошла на 30-м километре трассы Аксёново — Аксаково — Белебей. Столкнулись Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2105.

За рулём иномарки находился 33-летний пермяк, отечественной машиной управлял 69-летний житель Октябрьского.

Погибла 67-летняя пассажирка ВАЗ-2105. Водитель этого автомобиля в реанимации. Водитель Chevrolet, его жена, 14-летний сын и четырёхлетняя дочь госпитализированы.

Проводится расследование.

В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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