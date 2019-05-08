Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России снизилась в I квартале 2019 года на 15,7%, достигнув исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Младенческая смертность за I квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума — 4,3 на тысячу родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены вашим указом уже к 2024 году», — приводит его слова РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что теперь необходимо добиться сохранения динамики и не допустить роста младенческой смертности.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума — 72,9 года.

Вместе с этим глава Минздрава добавила, что исторических минимумов в стране достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.