Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума
- РИА Новости
«Младенческая смертность за I квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума — 4,3 на тысячу родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены вашим указом уже к 2024 году», — приводит его слова РИА Новости.
Вице-премьер подчеркнула, что теперь необходимо добиться сохранения динамики и не допустить роста младенческой смертности.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума — 72,9 года.
Вместе с этим глава Минздрава добавила, что исторических минимумов в стране достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.