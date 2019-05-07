Эксперт назвала самую опасную аллергию

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с телеканалом «360» назвала самую опасную аллергию.

«Самая опасная аллергия — на холод, потому что она может проявляться не только в зимнее время, но и в жаркое время, во время пребывания на юге», — заявила она.

По её словам, если человек, страдающий холодовой аллергией, нырнёт в бассейн или в море, может развиться тяжёлая реакция вплоть до анафилактического шока с потерей сознания.

Кроме того, Логина рассказала, что некоторые даже не подозревают о существовании у них аллергии.

«Если у человека начинается насморк, кашель, он в первую очередь думает о вирусной инфекции и не всегда вовремя приходит к специалисту, который может его избавить от этой проблемы», — пояснила она.

Как добавила эксперт, очень много неучтённых форм аллергических заболеваний, поскольку пациенты пытаются лечиться самостоятельно.

Ранее в Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.