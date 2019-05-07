В Смоленской области обезвредили более 500 взрывоопасных предметов, найденных в ходе «Вахты памяти — 2019»

В Смоленской области обезвредили более 500 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе «Вахты памяти — 2019».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Все предметы, в том числе гранаты, мины и снаряды, обнаружены в деревне Аристово.

Также стало известно, что на дне реки Камы в Удмуртии нашли артиллерийский снаряд времён Гражданской войны. Марку и дату изготовления боеприпаса не удалось установить из-за сильной коррозии, передаёт Udm-Info.ru со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Снаряд уничтожен.

Ранее сообщалось, что под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.