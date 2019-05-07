В Смоленской области обезвредили более 500 взрывоопасных предметов, найденных в ходе «Вахты памяти — 2019»

Короткая ссылка
В Смоленской области обезвредили более 500 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе «Вахты памяти — 2019».
В Смоленской области обезвредили более 500 взрывоопасных предметов, найденных в ходе «Вахты памяти — 2019»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Все предметы, в том числе гранаты, мины и снаряды, обнаружены в деревне Аристово.

Также стало известно, что на дне реки Камы в Удмуртии нашли артиллерийский снаряд времён Гражданской войны. Марку и дату изготовления боеприпаса не удалось установить из-за сильной коррозии, передаёт Udm-Info.ru со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Снаряд уничтожен.

Ранее сообщалось, что под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить