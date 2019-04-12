Под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны

В Липецкой области обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГПСС по региону.

Боеприпасы найдены в Тербунском районе. Их вывезли специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда и уничтожили на полигоне.

Как отмечают спасатели, при обнаружении подобных предметов категорически запрещено что-либо с ними делать. Необходимо сразу обращаться в экстренную службу «112».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.