Под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Липецкой области обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГПСС по региону.
Под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны
  • © УГПСС Липецкой области

Боеприпасы найдены в Тербунском районе. Их вывезли специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда и уничтожили на полигоне.

Как отмечают спасатели, при обнаружении подобных предметов категорически запрещено что-либо с ними делать. Необходимо сразу обращаться в экстренную службу «112».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.

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