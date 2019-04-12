Под Липецком обезвредили семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны
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Боеприпасы найдены в Тербунском районе. Их вывезли специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда и уничтожили на полигоне.
Как отмечают спасатели, при обнаружении подобных предметов категорически запрещено что-либо с ними делать. Необходимо сразу обращаться в экстренную службу «112».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.