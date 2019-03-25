В Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Калининградской области группы разминирования из соединений и воинских частей армейского корпуса и отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

122-миллиметровый артиллерийский снаряд найден в микрорайоне Александра Космодемьянского, 82-миллиметровая миномётная мина — в микрорайоне Сельма в Калининграде. 75-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружен в посёлке Новая Холмогоровка, 82-миллиметровая миномётная мина — в городе Багратионовске. Боеприпасы были вывезены на полигоны, где их уничтожили методом подрыва. 19 февраля «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.