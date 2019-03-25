В Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
122-миллиметровый артиллерийский снаряд найден в микрорайоне Александра Космодемьянского, 82-миллиметровая миномётная мина — в микрорайоне Сельма в Калининграде.
75-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружен в посёлке Новая Холмогоровка, 82-миллиметровая миномётная мина — в городе Багратионовске.
Боеприпасы были вывезены на полигоны, где их уничтожили методом подрыва.
19 февраля «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.