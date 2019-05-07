Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника SSJ-100

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Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед российским лидером Владимиром Путиным о награждении посмертно бортпроводника сгоревшего Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева.
Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника SSJ-100
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«Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Также предлагается наградить бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Ранее в МАК рассказали, что параметрический чёрный ящик самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьёзные повреждения. В результате ЧП с самолётом погиб 41 человек.

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