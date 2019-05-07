ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.

«Совершён ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участия в преступлениях.

Возбуждено уголовное дело.

9 апреля стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали сторонника украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок. Уточняется, что он вёл «партизанскую войну против России».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).